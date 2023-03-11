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Италия

Сегодня, 17:59

«Венеция» сыграла вничью с «Брешией». Черышева заменили во втором тайме

Виталий Косик
Корреспондент
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«Венеция» и «Брешия» не выявили победителя в матче 29-го тура второго дивизиона Италии — 1:1. Встреча прошла на стадионе «Пьерлуиджи Пенцо».

В первом тайме голов забито не было. Сразу после перерыва нападающий хозяев Йоэль Похьянпало открыл счет. На 61-й минуте гости отыгрались благодаря голу Тома Ван де Лоя.

Российский полузащитник Денис Черышев вышел в стартовом составе «Венеции» и отыграл 62 минуты. Его заменили на 21-летнего исландца Микаэля Эгиля Эллертссона при счете 1:1.

«Венеция» набрала 30 очков и занимает 16-е место в турнирной таблице серии В. «Брешия» идет на 19-й строчке — 28 очков.

Денис Черышев
Футбол
ФК Венеция
серия B
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