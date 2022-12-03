«Венеция» одержала вторую победу подряд под руководством Ваноли

«Венеция» обыграла «Тернану» в матче 15-го тура итальянской серии B со счетом 2:1.

Дубль в составе победителей оформил нападающий Йоэль Похьянпало.

Российский полузащитник команды Денис Черышев пропускал матч из-за травмы.

«Венеция» одержала вторую победу подряд под руководством главного тренера Паоло Ваноли. Команда набрала 15 очков и на данный момент занимает 17-йе место в турнирной таблице.