«Венеция» Ваноли потерпела очередное поражение в серии B

Сегодня, 18:26
«Венеция» со счетом 0:1 проиграла команде «Зюдтироль» в матче 21-го тура чемпионата Италии в серии B.
Команда Паоло Ваноли проиграла три из последних четырех матчей и остается в зоне вылета: 18-е место и 20 очков.
Российский полузащитник «Венеции» Денис Черышев вновь не принимал участие в матче.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования