0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Серия A
Серия B
Кубок
Суперкубок
Видео
Главная
Футбол
Италия

Сегодня, 07:04

Вьери недоволен игрой «Интера» в матче против «Сампдории»

Виктория Кравченко
Telegram Дзен

Экс-игрок «Интера» Кристиан Вьери прокомментировал ничейный матч команды против «Сампдории» (0:0). Он недоволен тем, что команда не смогла забить ни одного гола.

«Так нельзя терять очки, такие матчи надо выигрывать со счетом 3:0, не давая сопернику шансов. Будь я на месте Лукаку или Лаутаро, то сейчас я бы настраивался забить три гола следующему сопернику, кто бы он ни был. Это должно быть именно так», — цитирует Кристиана Вьери pianetamilan.it.

«Интер» в игре с «Сампдорией» в третий раз за 10 лет не забил, нанеся 25 ударов за матч.

В этом сезоне «Интер» с 44 очками занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Наполи» на 15 очков.

ФК Интер (Интернационале)
ФК Сампдория
Кристиан Вьери
0
Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Овечкин покинул «Вашингтон» и срочно летит в Россию. Что же случилось?
Мазепин доехал до подиума в новой серии после скандалов. Другие россияне гоняют за островное государство размером с город
Британский министр обороны призвал ВСУ экономнее использовать боеприпасы
Признание ФРГ по поводу поставок танков Киеву назвали провалом Запада
«Манчестер Сити» возглавил таблицу АПЛ после победы над «Арсеналом»
Госдеп заявил о непричастности США к подрыву «Северных потоков»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Паулу Соуза стал новым главным тренером «Салернитаны»

Де Лигт: «Я люблю цвета «Ювентуса»