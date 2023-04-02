Вьери считает, что Иммобиле должен быть главным нападающим сборной Италии

Бывший игрок сборной Италии Кристиан Вьери считает, что главному тренеру национальной команды Роберто Манчини необходимо сделать ставку на Чиро Иммобиле в качестве главного нападающего сборной.

«Манчини ищет нападающего, который забил 25 голов за год с половиной. Но почему? Да потому что все остальные за это время забили три-четыре гола. Единственный, кто достоин места в сборной стабильно, это Чиро Иммбиле», — цитирует Вьери ITASportPress.

33-летний игрок выступает в составе сборной Италии с 2014 года. За это время он провел 55 матчей и забил 15 голов.