Вьери считает, что «Наполи» не станет чемпионом в этом сезоне серии А

Экс-бомбардир Кристиан Вьери не верит в то, что «Наполи» сможет стать чемпионом Италии в этом году.

«Интер» очень силен, начал чемпионат как гранд. Лаутаро забивает голы. Я считаю, что «Интер» должен был выиграть Лигу чемпионов. В этом сезоне команда, как и «Милан» с «Ювентусом», должна выигрывать все матчи в Италии", — цитирует Вьери pianetamilan.it.

«Наполи» занимает второе место в турнирной таблице серии А с 6 очками.