Матч «Вероны» и «Болоньи» в серии А завершился нулевой ничьей

«Верона» на своем стадионе сыграла вничью с «Болоньей» в матче 4-го тура серии А — 0:0.

Команды не забили голов в основное и добавленное время.

На данный момент «Верона» идет на 9-й позиции в турнирной таблице чемпионата Италии, имея в активе 7 очков. «Болонья» с 5 очками расположилась на 11-м месте.