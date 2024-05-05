Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Серия A
Серия B
Кубок
Суперкубок
Видео
Главная
Футбол
Италия

Сегодня, 17:55

«Фиорентина» проиграла «Вероне» в серии А

Игнат Заздравин
Корреспондент
Telegram Дзен

«Фиорентина» на выезде уступила «Вероне» в матче 35-го тура итальянской серии А — 1:2.

Счет на 13-й минуте с пенальти открыл полузащитник хозяев Дарко Лазович. На 42-й минуте гости отыгрались благодаря голу Гаэтано Кастровилли. Победу «Вероне» принес гол Тиджани Нослина на 59-й минуте.

«Фиорентина» (50 очков) остается на восьмом месте в серии А. «Верона» (34) поднялась на 14-е место в турнирной таблице.

Италия. Серия А. 35-й тур
05 мая, 16:00. Stadio Marc'Antonio Bentegodi (Верона)
Верона
2:1
Фиорентина

В других матчах «Кальяри» в меньшинстве сыграл вничью с «Лечче» (1:1), а «Эмполи» поделил очки с «Фрозиноне» (0:0).

Италия. Серия А. 35-й тур
05 мая, 13:30. Unipol Domus (Кальяри)
Кальяри
1:1
Лечче
Италия. Серия А. 35-й тур
05 мая, 16:00. Carlo Castellani (Эмполи)
Эмполи
0:0
Фрозиноне

Источник: Таблица серии А
Футбол
ФК Верона
ФК Кальяри
ФК Лечче
ФК Фиорентина
ФК Фрозиноне
ФК Эмполи
0
Читайте также
Вратарь Сергей Мурашов рассказал о будущих планах и любви к чтению
Лыжники Непряева и Терентьев ждут ребенка
СМИ сообщили об отправке Францией на Украину отрядов Иностранного легиона
Кузя отомстит Панарину за Ови, а Боб вернет «Бостону» его 2023-й? Прогноз на второй раунд Кубка Стэнли-2024 в Восточной конференции
ВС России взяли под полный контроль населенный пункт Очеретино в ДНР
В Чебоксарах девятилетняя школьница перевела мошенникам 1,3 млн рублей
Популярное видео
«Мальорка» — «Атлетико»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Жирона» — «Барселона»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Аль-Наср» — «Аль-Вахда»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 27-го тура 4 мая
«Реал» — «Кадис»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Реал Сосьедад» — «Лас-Пальмас»: видеообзор матча
ЦСКА — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Халидж»: видеообзор матча
«Динамо» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Барселона» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 26-го тура 29 апреля
РПЛ: видео голов 26-го тура 28 апреля
«Бетис» — «Севилья»: видеообзор, 33-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Атлетик»: видеообзор матча, 33-й тур чемпионата Испании
«Лас-Пальмас» — «Жирона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 21-го тура 25 апреля
«Аталанта» — «Фиорентина»: Кубок Италии, видеообзор
РПЛ: видео голов 21-го тура 24 апреля
«Лацио» — «Ювентус»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Реал» — «Барселона»: видеообзор матча, 32-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 25-го тура 21 апреля
«Алавес» — «Атлетико»: видеообзор матча, 32-й тур чемпионата Испании
«Хетафе» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Тухель может возглавить «Милан»