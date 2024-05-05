«Фиорентина» проиграла «Вероне» в серии А

«Фиорентина» на выезде уступила «Вероне» в матче 35-го тура итальянской серии А — 1:2.

Счет на 13-й минуте с пенальти открыл полузащитник хозяев Дарко Лазович. На 42-й минуте гости отыгрались благодаря голу Гаэтано Кастровилли. Победу «Вероне» принес гол Тиджани Нослина на 59-й минуте.

«Фиорентина» (50 очков) остается на восьмом месте в серии А. «Верона» (34) поднялась на 14-е место в турнирной таблице.

В других матчах «Кальяри» в меньшинстве сыграл вничью с «Лечче» (1:1), а «Эмполи» поделил очки с «Фрозиноне» (0:0).