КХЛ
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Футбол

Новости
Серия A
Серия B
Кубок
Суперкубок
Видео
Главная
Футбол
Италия

3 мая, 23:55

«Интер» на выезде разгромил «Верону»

Мария Гусева
Футболисты «Интера».
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

«Интер» на выезде разгромил «Верону» в матче 33-го тура чемпионата Италии — 6:0.

В составе победителей по дублю сделали Лаутаро Мартинес и Эдин Джеко, еще один мяч на счету Хакана Чалханоглу. Один гол в свои ворота забил нападающий «Вероны» Адольфо Гайч.

«Интер» занимает 4-е место в турнирной таблице серии А, набрав 60 очков. «Верона» располагается на 18-й строчке — 27 очков.

Италия. Серия А. 33-й тур
03 мая, 22:00. Stadio Marc'Antonio Bentegodi (Верона)
Верона
0:6
Интер

«Рома» на выезде сыграла вничью с «Монцей» — 1:1.

У гостей отличился полузащитник Стефан Эль-Шаарави. За хозяев гол забил защитник Лука Кальдирола.

«Рома» занимает 6-е место в таблице серии А с 58 очками. «Монца» идет на 10-й строчке — 45 очков.

Италия. Серия А. 33-й тур
03 мая, 22:00. Brianteo (Монца)
Монца
1:1
Рома

Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/italy/seriaa/2022-2023/
Футбол
ФК Верона
ФК Интер (Интернационале)
ФК Монца
ФК Рома
1
0
Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Формула-1» пошла на поводу у Хэмилтона. Она изменила правила в угоду звездному британцу
Чем занимался Месси во время скандальной поездки в Аравию: конная ферма, соколиная охота, игровые автоматы
Кремль: ночью Киев совершил попытку удара по резиденции Путина, БПЛА выедены из строя
Пугачева прилетела в Москву на несколько дней, чтобы посетить похороны модельера Юдашкина
Летевший в Москву из Стамбула самолет аварийно приземлился в Сочи
Экс-биатлонистка сборной Украины Бех восстановила российское гражданство
Популярное видео
«Милан» — «Лечче»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Италии
«Милан» — «Салернитана»: чемпионат Италии, видеообзор
«Ювентус» — «Сампдория»: чемпионат Италии, видеообзор
«Рома» — «Сассуоло»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Лечче» — «Торино»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Аталанта»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Специя» — «Интер»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Торино» — «Болонья»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Ювентус»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Лечче»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Фиорентина» — «Милан»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Лацио»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Торино»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Аталанта»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Болонья» — «Интер»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Эмполи» — «Наполи»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Торино» — «Кремонезе»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Специя» — «Ювентус»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Удинезе»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Монца» — «Милан»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Сассуоло» — «Наполи»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Сампдория» — «Интер»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Кремонезе»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Фиорентина»: чемпионат Италии, видеообзор
«Лацио» — «Аталанта»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Торино»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Торино» обыграл «Сампдорию», Миранчук вышел на замену

«Милан» ушел от поражения в матче с «Кремонезе»