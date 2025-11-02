«Верона» и «Интер» сыграют в 10-м туре чемпионата Италии в воскресенье, 2 ноября. Матч пройдет на стадионе «Маркантонио Бентегоди» в Вероне (Италия). Стартовый свисток прозвучит в 14.30 по московскому времени.

Чемпионат Италии. Серия А. 10-й тур.

02 ноября, 14:30. Stadio Marc'Antonio Bentegodi (Верона)

Следить за ключевыми событиями игры «Верона» — «Интер» можно в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию встречи в прямом эфире бесплатно покажут на телеканале «Матч! Футбол 1» и сайте matchtv.ru.

После девяти туров Серии А команда из Вероны набрала пять очков и занимает 18-е место в турнирной таблице. Черно-синие с 18 очками идут на третьей строчке чемпионата Италии.

