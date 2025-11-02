«Интер» в добавленное время вырвал победу над «Вероной» благодаря автоголу Фресе

«Интер» на выезде обыграл «Верону» в матче 10-го тура чемпионата Италии — 2:1.

На гол полузащитника гостей Петра Зелиньски на 16-й минуте точным ударом ответил форвард хозяев Джоване на 40-й минуте. В добавленное время черно-синие вышли вперед благодаря автоголу Мартина Фресе.

«Интер» с 21 очком сохраняет третье место в турнирной таблице. «Верона» с 5 баллами идет на 18-й строчке.

В следующем туре серии А «Интер» 9 ноября сыграет против «Лацио», а «Верона» днем ранее встретится с «Лечче».