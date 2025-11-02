Видео
2 ноября, 16:29

«Интер» в добавленное время вырвал победу над «Вероной» благодаря автоголу Фресе

Алина Савинова
Петр Зелиньски и Гифт Орбан.
Фото AFP

«Интер» на выезде обыграл «Верону» в матче 10-го тура чемпионата Италии — 2:1.

На гол полузащитника гостей Петра Зелиньски на 16-й минуте точным ударом ответил форвард хозяев Джоване на 40-й минуте. В добавленное время черно-синие вышли вперед благодаря автоголу Мартина Фресе.

«Интер» с 21 очком сохраняет третье место в турнирной таблице. «Верона» с 5 баллами идет на 18-й строчке.

В следующем туре серии А «Интер» 9 ноября сыграет против «Лацио», а «Верона» днем ранее встретится с «Лечче».

Чемпионат Италии. Серия А. 10-й тур.
02 ноября, 14:30. Stadio Marc'Antonio Bentegodi (Верона)
Верона
1:2
Интер

1
Футбол
ФК Верона
ФК Интер (Интернационале)
Серия А
