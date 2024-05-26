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Сегодня, 23:45

«Интер» сыграл вничью с «Вероной» в последнем туре серии А

Игнат Заздравин
Корреспондент
«Верона» — «Интер».
Фото Reuters
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«Интер» на выезде сыграл вничью с «Вероной» в матче 38-го тура серии А — 2:2.

Дубль за черно-синих оформил Марко Арнаутович (10-я и 45-я минуты). За хозяев отличились Тиджани Нослин (16-я) и Томаш Суслов (37-я).

«Интер» завершил сезон с 94 очками в серии А. В апреле команда досрочно гарантировала себе чемпионский титул.

«Верона» (38) финишировала 13-й в турнирной таблице.

Италия. Серия А. 38-й тур
26 мая, 21:45. Stadio Marc'Antonio Bentegodi (Верона)
Верона
2:2
Интер

В параллельных матчах «Эмполи» в концовке вырвал победу над «Ромой» (2:1), «Лацио» и «Сассуоло» сыграли вничью (1:1), а «Фрозиноне» уступил «Удинезе» (0:1) и вылетел из серии А.

Италия. Серия А. 38-й тур
26 мая, 21:45. Carlo Castellani (Эмполи)
Эмполи
2:1
Рома
Италия. Серия А. 38-й тур
26 мая, 21:45. Olimpico (Рим)
Лацио
1:1
Сассуоло
Италия. Серия А. 38-й тур
26 мая, 21:45. Stadio Benito Stirpe (Фрозиноне)
Фрозиноне
0:1
Удинезе

Источник: Таблица серии А
Футбол
ФК Верона
ФК Интер (Интернационале)
ФК Лацио
ФК Рома
ФК Удинезе
ФК Фрозиноне
ФК Эмполи
0
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