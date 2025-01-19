«Верона» сыграет с «Лацио» в матче 21-го тура чемпионата Италии по футболу в воскресенье, 19 января. Игра пройдет на стадионе «Маркантонио Бентегоди» в Вероне (Италия). Начало — 20.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями противостояния «Верона» — «Лацио» можно в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию встречи в прямом эфире покажут на телеканале «Матч! Футбол 1» и сайте matchtv.ru.

По итогам 20-ти туров серии А команда из Вероны набрала 19 очков и занимает 17-е место в турнирной таблице. Клуб из Рима с 36 баллами идет на пятой строчке чемпионата Италии.

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