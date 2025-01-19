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«Верона» — «Лацио»: смотреть онлайн-трансляцию матча чемпионата Италии

«Верона» сыграет с «Лацио» в чемпионате Италии 19 января
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Маттиа Дзакканьи, игрок ФК «Лацио».
Фото Global Look Press
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«Верона» сыграет с «Лацио» в матче 21-го тура чемпионата Италии по футболу в воскресенье, 19 января. Игра пройдет на стадионе «Маркантонио Бентегоди» в Вероне (Италия). Начало — 20.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями противостояния «Верона» — «Лацио» можно в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию встречи в прямом эфире покажут на телеканале «Матч! Футбол 1» и сайте matchtv.ru.

По итогам 20-ти туров серии А команда из Вероны набрала 19 очков и занимает 17-е место в турнирной таблице. Клуб из Рима с 36 баллами идет на пятой строчке чемпионата Италии.

Италия. Серия А. 21-й тур
19 янв, 20:00. Stadio Marc'Antonio Bentegodi (Верона)
Верона
Лацио

Серия А: календарь матчей, результаты игр и турнирные таблицы в актуальном виде доступны в разделах лиги на нашем сайте

Футбол
ФК Верона
ФК Лацио
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