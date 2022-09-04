Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Серия A
Серия B
Кубок
Суперкубок
Главная
Футбол
Италия

4 сентября, 20:56

«Верона» дома обыграла «Сампдорию» и одержала первую победу в серии А

Алексей Еремин

«Верона» на своем поле одержала волевую победу над «Сампдорией» в матче 5-го тура чемпионата Италии со счетом 2:1.

Первый гол в матче забил нападающий команды гостей Франческо Капуто на 40-й минуте. На 44-й минуте вратарь «Сампдории» забил мяч в собственные ворота. Через минуту защитник «Вероны» Джош Дойг вывел свою команду вперед.

«Верона» одержала первую победу в текущем сезоне серии А и поднялась на 13-е место с пятью очками. «Сампдория» идет на 18-й строчке, набрав 2 очка, клуб из Генуи не одержал ни одной победы в пяти турах чемпионата Италии.

«Верона» в следующем туре сыграет на выезде с «Лацио» 11 сентября. «Сампдория» днем ранее примет на своем поле «Милан».

Италия. Серия А. 5-й тур
04 сент, 19:00. Stadio Marc'Antonio Bentegodi (Верона)
Верона
2:1
Сампдория
Футбол
ФК Верона
ФК Сампдория
0
Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Выскакивает парень — и дает очередь из автомата...» Вагаб Вагабов — самый брутальный боец Дагестана
«Это золотой фонд». Получат ли спортсмены и тренеры бронь во время частичной мобилизации?
Пугачева улетела из России
Путин призвал исправить все связанные с частичной мобилизацией ошибки
Посольство Италии порекомендовало согражданам покинуть Россию
Какой вклад мирные жители вносят в успех спецоперации: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Михайлович может быть уволен с поста главного тренера «Болоньи»

«Рома» с разгромным счетом проиграла «Удинезе» и потерпела первое поражение в сезоне