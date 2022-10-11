«Верона» уволила главного тренера Чоффи

Сегодня, 18:13
«Верона» объявила об отставке главного тренера Габриэле Чоффи.
47-летний специалист этим летом подписал с клубом контракт на 2 года. В прошлом сезоне он возглавлял «Удинезе».
«Верона» после 9 туров набрала 5 очков и находится в зоне вылета (18-е место).
В следующем туре клуб дома сыграет с «Миланом» 16 октября.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования