Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Италия. Новости
Новости
Серия A
Серия B
Кубок
Суперкубок
Видео
Главная
Футбол
Италия

26 августа, 20:00

«Верона» — «Ювентус»: смотреть трансляцию матча серии А Италии

Трансляция матча «Верона» — «Ювентус» начнется в 21:40 мск
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Футболисты «Ювентуса».
Фото Reuters
Telegram Дзен

«Верона» встретится с «Ювентусом» в матче 2-го тура итальянской серии А в понедельник, 26 августа. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по московскому времени.

Италия. Серия А. 2-й тур
26 авг, 21:45. Stadio Marc'Antonio Bentegodi (Верона)
Верона
0:3
Ювентус

Встречу в прямом эфире покажет «Матч ТВ». Трансляция, которая начнется за пять минут до матча, также будет доступна на сайте телеканала.

В первом туре чемпионата Италии «Верона» победила «Наполи» (3:0), а «Ювентус» с тем же счетом обыграл «Комо».

В 10-м туре серии А сезона-2023/24 «Ювентус» победил «Верону» со счетом 1:0, а в 25-м туре команды сыграли вничью (2:2). По итогам сезона «Ювентус» расположился на третьей строчке турнирной таблицы национального первенства, а «Верона» — на 13-й.

Футбол
ФК Верона
ФК Ювентус
0
Читайте также
Умер знаменитый шведский тренер Свен-Еран Эрикссон
Судейские ошибки в матчах 6-го тура РПЛ
Арест Павла Дурова стал новым витком гибридной войны. И вот почему
Почему беспредел судей постоянно оправдывают, но их атакуют все в РПЛ
Гладков назвал ситуацию на границе с Белгородской областью контролируемой
Спецназ Росгвардии с ФСБ обследовал бункер украинских боевиков на «Азовстали»
Популярное видео
РПЛ: видео голов 6-го тура 25 августа
РПЛ: видео голов 6-го тура 24 августа
РПЛ: видео голов 6-го тура 23 августа
РПЛ: видео голов 5-го тура 19 августа
РПЛ: видео голов 5-го тура 18 августа
РПЛ: видео голов 5-го тура 17 августа
«Краснодар» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 4-го тура 11 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 10 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 9 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 5 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 4 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 3 августа
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В Италии матчи по футболу начнутся с минуты молчания в память об Эрикссоне

«Комо» сыграл вничью с «Кальяри» в серии А