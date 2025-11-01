Видео
1 ноября, 13:11

Виейра уволили с поста главного тренера «Дженоа»

Игнат Заздравин
Корреспондент

«Дженоа» объявил об увольнении главного тренера команды Патрика Виейра.

«Дженоа» объявляет, что Патрик Виейра больше не является тренером первой команды.

Клуб хотел бы поблагодарить тренера и его персонал за преданность делу и профессионализм, проявленные на протяжении всей работы, и желает им всего наилучшего в дальнейшей карьере», — говорится в сообщении.

Исполнять обязанности главного тренера в ближайшее время будет Роберто Мургита, который ранее входил в штаб Виейра. Помогать ему будет бывший защитник «Зенита» Доменико Кришито.

Виейра возглавлял «Дженоа» с ноября 2024 года. В текущем сезоне генуэзцы после 9 туров с 3 очками замыкают турнирную таблицу Серии А.

1

  • Adminni

    Да уж, некогда крепкий Дженоа на самом дне. Ну конечно ничего не потеряно, 2 победы и вылезут

    01.11.2025

    Футбол
    ФК Дженоа
    Патрик Виейра
