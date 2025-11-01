Виейра уволили с поста главного тренера «Дженоа»

«Дженоа» объявил об увольнении главного тренера команды Патрика Виейра.

«Дженоа» объявляет, что Патрик Виейра больше не является тренером первой команды.

Клуб хотел бы поблагодарить тренера и его персонал за преданность делу и профессионализм, проявленные на протяжении всей работы, и желает им всего наилучшего в дальнейшей карьере», — говорится в сообщении.

Исполнять обязанности главного тренера в ближайшее время будет Роберто Мургита, который ранее входил в штаб Виейра. Помогать ему будет бывший защитник «Зенита» Доменико Кришито.

Виейра возглавлял «Дженоа» с ноября 2024 года. В текущем сезоне генуэзцы после 9 туров с 3 очками замыкают турнирную таблицу Серии А.