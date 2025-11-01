Виейра уволили с поста главного тренера «Дженоа»

1 ноября, 13:11
«Дженоа» объявил об увольнении главного тренера команды Патрика Виейра.
«Дженоа» объявляет, что Патрик Виейра больше не является тренером первой команды.
Клуб хотел бы поблагодарить тренера и его персонал за преданность делу и профессионализм, проявленные на протяжении всей работы, и желает им всего наилучшего в дальнейшей карьере», — говорится в сообщении.
Исполнять обязанности главного тренера в ближайшее время будет Роберто Мургита, который ранее входил в штаб Виейра. Помогать ему будет бывший защитник «Зенита» Доменико Кришито.
Виейра возглавлял «Дженоа» с ноября 2024 года. В текущем сезоне генуэзцы после 9 туров с 3 очками замыкают турнирную таблицу Серии А.
Adminni
Да уж, некогда крепкий Дженоа на самом дне. Ну конечно ничего не потеряно, 2 победы и вылезут
