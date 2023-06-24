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Италия

Сегодня, 10:40

«Вильярреал» просит 25-30 миллионов евро за Чуквуэзе

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Милан» сосредоточился на подписании вингера «Вильярреал» Самуэля Чуквуэзе.

Как сообщает журналист Relevo Маттео Моретто, испанский клуб просит 25-30 миллионов евро за 24-летнего игрока. «Милан» планирует в ближайшие дни начать переговоры, чтобы договориться о снижении трансферной стоимости.

В сезоне-2022/23 Чуквуэзе провел 50 матчей за «Вильярреал» во всех турнирах, забил 13 мячей и отдал 11 голевых передач. Контракт рассчитан до лета 2024 года.Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 25 миллионов евро.

Футбол
ФК Вильярреал
ФК Милан
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