Леау о продлении контракта с «Миланом»: «Здесь я могу достичь пика и выиграть трофеи»

Вингер «Милана» Рафаэл Леау поделился эмоциями после продления контракта с «россонери». Соглашение с 23-летним португальцем рассчитано до лета 2028 года.

«Я очень счастлив, продление контракта — это то, о чем я мечтал. Я сказал руководству и одноклубникам, что моя цель — остаться здесь. В конце концов мы пришли к соглашению и я остался.

Милан — мой дом. С тех пор как я приехал — все встречают меня с распростертыми объятиями. Меня всегда поддерживали в трудные времена. Спасибо за веру в меня, я могу достичь пика здесь и выигрывать трофеи», — сказал форвард после продления контракта.

В текущем сезоне Леау провел 47 матчей за миланцев во всех турнирах, забил 14 мячей и сделал 15 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 80 миллионов евро.