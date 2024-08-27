Вингер «Юве» Кьеза выдвинул ультиматум «Барселоне»

Сегодня, 12:05
Вингер «Ювентуса» Федерико Кьеза выдвинул ультиматум «Барселоне», сообщает журналист Джанлука ди Марцио.
По данным источника, итальянец дал каталонцам один день, чтобы они сделали ему предложение о трансфере. Если «Барса» не сделает этого, он будет рассматривать другие варианты.
Ранее сообщалось, что Кьеза готов перейти в «Ливерпуль».
Футболист выступает за туринцев с лета 2022 года. Он провел за команду 131 матч, забил 32 гола и сделал 23 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 35 миллионов евро.