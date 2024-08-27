Вингер «Юве» Кьеза выдвинул ультиматум «Барселоне»

Вингер «Ювентуса» Федерико Кьеза выдвинул ультиматум «Барселоне», сообщает журналист Джанлука ди Марцио.

По данным источника, итальянец дал каталонцам один день, чтобы они сделали ему предложение о трансфере. Если «Барса» не сделает этого, он будет рассматривать другие варианты.

Ранее сообщалось, что Кьеза готов перейти в «Ливерпуль».

Футболист выступает за туринцев с лета 2022 года. Он провел за команду 131 матч, забил 32 гола и сделал 23 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 35 миллионов евро.