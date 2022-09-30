Владелец «Милана» Кардинале: «Бренд клуба недостаточно монетизирован»

Сегодня, 09:41
Владелец «Милана» Джерри Кардинале считает, что бренд клуба недостаточно монетизирован.
«Милан» — это спящий гигант, — приводит слова Кардинале Sempre Milan. — Думаю, если посмотреть на его положение в мире как бренда в европейском футболе, то он один из самых больших. Бренд клуба недостаточно монетизирован. Не должно быть разницы 3 к 1 между медиадоходами английской премьер-лиги и серии А. Если глянуть на качество футбола в Италии, посмотреть на совокупную рыночную стоимость игроков лиги, то она на одном уровне с ла лигой. И все же разница в медиадоходах составляет 2 к 1. Это можно изменить в лучшую сторону».
После 7 туров серии А «Милан» набрал 14 очков и занимает 5-е место в турнирной таблице. В Лиге чемпионов «россонерри» после 2 туров с 4 баллами располагаются на 1-й позиции в группе E.