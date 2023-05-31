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Италия

Сегодня, 06:20

Владелец «Наполи» высказался о шансах Луиса Энрике возглавить команду

Виталий Косик
Корреспондент
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Владелец «Наполи» Аурелио Де Лаурентис высказался о шансах испанского специалиста Луиса Энрике возглавить неаполитанский клуб.

«Луис Энрике — отличный тренер, он очень хорошо работал в «Барселоне». Но он думает о АПЛ. Мы можем сказать ему, что в Англии еда не такая, как Неаполе, и что, открыв утром окно, можно увидеть туман, а не залив! Но это болтовня. АПЛ более привлекательный чемпионат. У нас в списке около 10 тренеров, которые играют по схеме 4-3-3», — приводит слова Де Лаурентиса La Gazzetta dello Sport.

Ранее сообщалось, что Энрике может возглавить «Наполи». Экс-наставник сборной Испании, «Барселоны» и «Ромы» хочет получать около 8 миллионов евро в год — с учетом налогов сумма может вырасти до 11,5 миллиона.

Последним местом работы Энрике была сборная Испании, которую он покинул в декабре прошлого года. До этого 52-летний специалист возглавлял «Барселону», «Сельту» и «Рому».

В текущем сезоне «Наполи» впервые с 1990 года стал чемпионом Италии. Скудетто стало для команды третьим за всю историю.

Футбол
ФК Наполи
Луис Энрике
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