Гранат: «Хвича в этом году может стать легендой, если «Наполи» станет чемпионом Италии»

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Экс-футболист сборной России Владимир Гранат оценил игру Хвичи Кварацхелии за «Наполи».
В матче 18-го тура серии А клуб из Неаполя разгромил «Ювентус» (5:1). Хвича забил гол и отдал две результативные передачи.
«В предыдущих двух матчах Хвича сыграл неудачно, а на такие игры, как с лидерами серии А у него особый настрой, и он очень ярко себя проявляет. В серии А и Лиги чемпионов другой уровень футбола. В первом сезоне намного легче, чем во втором. Пусть он и в первом, и во втором своих сезонах ярко играет. Он уже в этом году может стать легендой, если «Наполи» станет чемпионом Италии», — приводит слова Граната «РБ Спорт».
Всего на счету 21-летнего грузина 9 мячей и 13 голевых передач в 20 играх за «Наполи» во всех турнирах.
«Наполи» лидирует в чемпионате Италии с 47 очками в 18 матчах. Команда проведет следующую игру 21 января на выезде против «Салернитаны».
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