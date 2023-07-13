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Италия

Сегодня, 08:21

Влахович готов продолжить карьеру в «ПСЖ»

Виктория Кравченко
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Нападающий «Ювентуса» Душан Влахович хочет продолжить карьеру в «ПСЖ», сообщает журналист Альфредо Педулья.

По данным источника, парижане готовы купить игрока за 70 миллионов евро.

В ближайшее время клубы обсудят возможный трансфер серба.

Влахович выступает за «Ювентус» с января прошлого года. Контракт игрока с туринцами истекает летом 2026 года.

В сезоне-2022/23 Влахович провел 42 матча во всех турнирах, забил 14 мячей и сделал 4 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 70 миллионов евро.

Душан Влахович
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Ювентус
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