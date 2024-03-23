Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Серия A
Серия B
Кубок
Суперкубок
Видео
Главная
Футбол
Италия

23 марта, 16:35

Влахович отказался от нового контракта с «Ювентусом»

Telegram Дзен

Нападающий «Ювентуса» Душан Влахович отклонил предложение туринцев по новому контракту, сообщает Corriere dello Sport.

По информации источника, черно-белые предложили сербскому форварду 8 миллионов. Сам футболист хочет получать по новому соглашению 10 миллионов евро. Отмечается, что руководство туринского клуба не планирует платить такие деньги.

Действующий контракт с нападающим рассчитан до конца июня 2026 года.

В нынешнем сезоне 24-летний Влахович сыграл 27 матчей, в которых забил 15 мячей и отдал 3 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 65 миллионов евро.

После 29 туров серии А «зебры» идут на третьем месте, набрав 59 очков.

Источник: Corriere dello Sport
Душан Влахович
Футбол
ФК Ювентус
5
Обсудить
Читайте также
Мэттьюс повторил исторический рекорд Овечкина по голам за сезон
Уровень загрязнения реки Сены значительно превышает норму накануне Олимпиады
В Роспотребнадзоре дали советы по борьбе с сезонной аллергией
Петя Одень Стринги и другие клички знаменитых спортсменов. Что происходит с прозвищами футболистов и фигуристок
Эксперт по финансам рассказал о перспективах криптовалют в 2024 году
Овечкин установил новый рекорд НХЛ по количеству сезонов с 30 голами
Популярное видео
«Фиорентина» — «Аталанта»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Ювентус» — «Лацио»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Наполи» — «Интер»: видеообзор матча, финал Суперкубка Италии
«Интер» — «Лацио»: видеообзор матча, 1/2 финала Суперкубка Италии
«Наполи» — «Фиорентина»: видеообзор матча, 1/2 финала Суперкубка Италии
«Ювентус» — «Фрозиноне»: видеообзор, 1/4 финала Кубка Италии
«Милан» — «Аталанта»: видеообзор матча, 1/4 финала Кубка Италии
«Лацио» — «Рома»: видеообзор матча, 1/4 финала Кубка Италии
«Милан» — «Лечче»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Италии
«Милан» — «Салернитана»: чемпионат Италии, видеообзор
«Ювентус» — «Сампдория»: чемпионат Италии, видеообзор
«Рома» — «Сассуоло»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Лечче» — «Торино»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Аталанта»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Специя» — «Интер»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Торино» — «Болонья»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Ювентус»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Лечче»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Фиорентина» — «Милан»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Лацио»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Торино»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Аталанта»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Болонья» — «Интер»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Эмполи» — «Наполи»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Торино» — «Кремонезе»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Специя» — «Ювентус»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Источник: Ачерби подтвердил, что использовал слово «черный» в отношении Жезуса, но не в уничижительном смысле

Директор «Ювентуса»: «Последняя команда в АПЛ зарабатывает больше чем, первая в серии А»