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Италия

Сегодня, 06:12

Влахович о победе над «Салернитаной»: «Благодарю Ди Марию, что он позволил мне исполнить пенальти»

Сергей Разин
корреспондент
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Форвард «Ювентуса» Душан Влахович подвел итоги матча 21-го тура чемпионата Италии против «Салернитаны» (3:0).

«Прежде всего, самое главное, что мы выиграли матч. Мы не выиграли в трех играх, так что это было важно. Я хочу поблагодарить команду, тренера, и мы должны продолжать в том же духе. Для нападающего важно забить гол, они живут голами. Я благодарю Ди Марию за то, что он позволил мне исполнить этот пенальти, это действительно помогло мне», — приводит слова Влаховича DAZN.

Ранее с «Ювентуса» сняли 15 очков по делу о финансовых нарушениях из-за завышения сумм трансферов с целью получения прироста капитала. Затем сообщалось, что с клуба могут снять еще 20 очков.

Сейчас туринская команда занимает 10-е место в турнирной таблице серии А, набрав 26 очков.

Анхель Ди Мария
Душан Влахович
ФК Салернитана
ФК Ювентус
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Аллегри недоволен игрой «Ювентуса» в матче с «Салернитаной» при счете 3:0