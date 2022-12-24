Влашич не хочет возвращаться из «Торино» в «Вест Хэм»

Полузащитник Никола Влашич не хочет возвращаться из «Торино» в «Вест Хэм» следующим летом, сообщает Tuttosport.

25-летний хорват выступает за туринский клуб на правах аренды, но рассчитывает, что «быки» смогут выкупить его контракт у «молотобойцев».

Ранее сообщалось, что у «Торино» есть опция выкупа хавбека за 15 миллионов евро.

Валашич выступает за «Торино» с августа 2022 года. В нынешнем сезоне хорват провел за итальянский клуб 16 матчей, забил четыре мяча и отдал три результативные передачи.