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Италия

24 декабря, 23:35

Влашич не хочет возвращаться из «Торино» в «Вест Хэм»

Иван Шитик
Корреспондент
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Полузащитник Никола Влашич не хочет возвращаться из «Торино» в «Вест Хэм» следующим летом, сообщает Tuttosport.

25-летний хорват выступает за туринский клуб на правах аренды, но рассчитывает, что «быки» смогут выкупить его контракт у «молотобойцев».

Ранее сообщалось, что у «Торино» есть опция выкупа хавбека за 15 миллионов евро.

Валашич выступает за «Торино» с августа 2022 года. В нынешнем сезоне хорват провел за итальянский клуб 16 матчей, забил четыре мяча и отдал три результативные передачи.

Никола Влашич
ФК Вест Хэм Юнайтед
ФК Торино
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