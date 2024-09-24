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Во время матча Кубка Италии взорвался баллончик судьи с исчезающим спреем

Арбитр распыляет исчезающий спрей.
Фото Global Look Press
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У главного арбитра матча 1/16 финала Кубка Италии «Лечче» — «Сассуоло» (2:0) во время игры выпал баллончик с исчезающим спреем, который раздавил один из футболистов.

Данный инструмент футбольные судьи используют для отметки точных мест установки мяча во время штрафных ударов. Матч судил Даниэле Перенцони, который держал баллончик в заднем кармане шорт. На 9-й минуте встречи спрей выпал на землю, после чего взорвался, так как один из игроков случайно на него наступил.

Впервые спрей начал широко использоваться арбитрами после чемпионата мира-2014 в Бразилии.

В следюущем раунде турнира «Сассуоло», который выступает в серии В, сыграет с «Миланом».

Футбол
ФК Сассуоло

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