Во время матча Кубка Италии взорвался баллончик судьи с исчезающим спреем

У главного арбитра матча 1/16 финала Кубка Италии «Лечче» — «Сассуоло» (2:0) во время игры выпал баллончик с исчезающим спреем, который раздавил один из футболистов.

Данный инструмент футбольные судьи используют для отметки точных мест установки мяча во время штрафных ударов. Матч судил Даниэле Перенцони, который держал баллончик в заднем кармане шорт. На 9-й минуте встречи спрей выпал на землю, после чего взорвался, так как один из игроков случайно на него наступил.

Впервые спрей начал широко использоваться арбитрами после чемпионата мира-2014 в Бразилии.

В следюущем раунде турнира «Сассуоло», который выступает в серии В, сыграет с «Миланом».