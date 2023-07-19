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Италия

Сегодня, 11:58

Онана: «Я желаю «Интеру» выиграть скудетто, знаю, как сильно все хотят вторую звезду»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Вратарь «Интера» Андре Онана поблагодарил всех, кто помогал ему в клубе.

Сообщалось, что камерунец сегодня пройдет медицинское обследование для перехода в «Манчестер Юнайтед». Английская сторона уже согласовала личные условия контракта.

«Спасибо — это то слово, которое я хочу сказать. Я говорю это всем работникам компании, менеджерам, президенту, тренеру, товарищам. Но прежде всего болельщикам. Я чувствовал, что они меня действительно любят. Я играл в «Интере» один год, но навсегда останусь «интеристом». Теперь я буду болеть за команду перед телевизором. Я желаю «Интеру» выиграть скудетто. Я знаю, как сильно все хотят вторую звезду, надеюсь, пришло время повесить ее на грудь», — приводит слова Онана GFNI.

«Манчестер Юнайтед» пока не объявил о переходе 27-летнего вратаря, но футболист уже заявил, что счастлив играть в АПЛ, а также отметил, что хочет выиграть Лигу чемпионов с новым клубом.

Ранее сообщалось, что Онана подпишет контракт до 2028 года с возможностью продления еще на сезон.

В сезоне-2022/23 Онана провел 41 матч за «Интер» во всех турнирах, пропустил 36 мячей и 19 раз отыграл на ноль. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 35 миллионов евро.

Источник: GFNI
Андре Онана
ФК Интер (Интернационале)
ФК Манчестер Юнайтед
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