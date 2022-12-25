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Италия

Сегодня, 07:42

Вратарь «Лацио» российского происхождения поделился впечатлениями от работы с Сарри

Иван Торопцев
Корреспондент
Иван Проведель.
Фото Global Look Press
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Вратарь «Лацио» Иван Проведель рассказал о своих впечатлениях от работы с главным тренером команды Маурицио Сарри.

28-летний Проведель — итальянец российского происхождения, его мать родом из России.

«Я был счастлив уже от того, что мое имя ставили рядом с именем Сарри. Да, наш тренер — очень требовательный, но так и должно быть, я всегда стараюсь выполнять все, что от меня хотят. Я должен помогать команде и сохранять холодный разум.
«Лацио» старается следовать указаниям Сарри в защите настолько, насколько это возможно. Впрочем, к примеру, в матче с «Ювентусом» мы могли бы пропустить меньше, но я надеюсь, что все станет лучше с января», — приводит Tuttomercatoweb слова Проведеля.

Проведель перешел в «Лацио» из «Специи» в августе нынешнего года. Голкипер пропустил 22 мяча в 21 матче и отыграл 10 встреч на ноль.

Футбол
ФК Лацио
Маурицио Сарри
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