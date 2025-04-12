Вратарь «Милана» Меньян покинул поле на носилках после столкновения с защитником

Голкипер «Милана» Майк Меньян не смог доиграть матч 32-го тура чемпионата Италии против «Удинезе». В начале второго тайма вратарь попытался сыграть головой в мяч за пределами штрафной площади и столкнулся с одноклубником Алехандро Хименесом.

29-летний француз потерял сознание и рухнул на газон. Клубные врачи оказали игроку первую медицинскую помощь. Голкипер смог покинуть поле только на носилках. Игрока доставили в больницу. На 55-й минуте вместо Меньяна на поле вышел Марко Спортьелло.

После замены вратаря «Милан» забил еще два мяча и одержал победу со счетом 4:0.