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Италия

12 апреля, 00:03

Вратарь «Милана» Меньян покинул поле на носилках после столкновения с защитником

Евгений Козинов
Корреспондент
Майк Меньян.
Фото Reuters
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Голкипер «Милана» Майк Меньян не смог доиграть матч 32-го тура чемпионата Италии против «Удинезе». В начале второго тайма вратарь попытался сыграть головой в мяч за пределами штрафной площади и столкнулся с одноклубником Алехандро Хименесом.

29-летний француз потерял сознание и рухнул на газон. Клубные врачи оказали игроку первую медицинскую помощь. Голкипер смог покинуть поле только на носилках. Игрока доставили в больницу. На 55-й минуте вместо Меньяна на поле вышел Марко Спортьелло.

После замены вратаря «Милан» забил еще два мяча и одержал победу со счетом 4:0.

Майк Меньян
Футбол
ФК Милан
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