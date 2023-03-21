Буффон назвал шесть самых техничных футболистов, с которыми вместе играл

Вратарь «Пармы» Джанлуиджи Буффон назвал шесть самых техничных футболистов, с которыми играл.

В список легендарного голкипера вошли Андреа Пирло, Франческо Тотти, Алессандро Дель Пьеро, Роберто Баджо, Антонио Ди Натале и Антонио Кассано. Последнего, как признался Буффон, он пытался уговорить перейти в «Ювентус».

«Мы пытались привести Кассано в «Ювентус», я хорошо его знал и любил», — сказал вратарь в эфире Bobo TV.

На данный момент Буффон, который начал профессиональную карьеру в 1995 году, выступает в составе родного клуба «Парма».

В этом сезоне 45-летний итальянец провел 12 игр в серии Б.