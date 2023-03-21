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Италия

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Буффон не считает себя лучшим вратарем в истории: «Мне это не нравится. Я знал многих, кому везло не так, как мне»

Руслан Минаев
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Вратарь «Пармы» Джанлуиджи Буффон ответил на вопрос, считает ли себя лучшим вратарем в истории.

«Мне это не нравится. Я очень хорошо знаю спорт и футбол. Я встречался со многими сильными вратарями и многим из них везло не так, как мне. Поэтому нас нельзя судить одинаково. Петр Чех был действительно сильным вратарем, одним из лучших в истории», — сказал итальянец в эфире Bobo TV.

10 марта стало известно, что Буффон занял первое место в рейтинге лучших вратарей мира с 1987 года по версии Международной федерации футбольной истории и статистики.

Джанлуиджи Буффон
Петр Чех
Футбол
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