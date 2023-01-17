Бийол о Кварацхелии: «Это суперзвезда серии А. Не помню его в России»

Защитник «Удинезе» Яка Бийол поделился впечатлениями от яркого выступления полузащитника Хвичи Кварацхелии за «Наполи» в текущем сезоне.

«Да, Хвича провел топовый отрезок в первой половине сезона. Сейчас это суперзвезда серии А, а «Наполи» — лидер чемпионской гонки. Это замечательный период в его карьере. Но против «Удинезе» Хвича не играл, так что я очно еще не убедился, насколько он неудержим. Помню ли как это было в РПЛ? Не помню, как и вообще выступлений Хвичи в России. Но что он творит в Италии — топ!» — приводит слова Бийола Sport24.

Кварацхелия перешел в «Наполи» из батумского «Динамо» в июле 2022 года. Срок действующего контракта 21-летнего грузина с неаполитанцами рассчитан до 30 июня 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 60 миллионов евро.

На счету Кварацхелии семь мячей и девять результативных передач в 15 матчах за «Наполи» в серии А.

«Наполи» лидирует в чемпионате Италии с 47 очками в 18 матчах. Команда проведет следующую игру 21 января на выезде против «Салернитаны».