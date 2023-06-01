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Италия

Сегодня, 07:11

Ярошик: «Не знаю, какие у Кокорина планы, но в России он точно пригодился бы»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Экс-футболист ЦСКА Иржи Ярошик прокомментировал ситуацию с будущим нападающего Александра Кокорина. Права на 32-летнего россиянина принадлежат «Фиорентине».

«Если ты становишься чемпионом, да еще и лучшим игроком чемпионата в Европе, это всегда тебе поможет перейти в команду выше классом. Это может придать Кокорину и дополнительной уверенности, хотя сравнивать чемпионаты Кипра и Италии, конечно, тяжело. Не знаю, какие у Александра планы, но в России он точно пригодился бы. Но, может, он хочет порубиться в «Фиорентине», тогда есть смысл оставаться там», — цитирует «РБ Спорт» Ярошика.

В этом сезоне Кокорин на правах аренды выступал за «Арис» и помог команде выиграть чемпионат и Кубок Кипра. Он провел за клуб 30 матчей, забил 13 голов и сделал 6 голевых передач. Ассоциация футболистов Кипра признала Кокорина лучшим игроком чемпионата Кипра в сезоне-2022/23.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/irzhi-yaroshik-esli-kokorin-hochet-porubit-sya-v-fiorentine-est-smy-sl-ostat-sya-v-italii/
Александр Кокорин
Иржи Ярошик
Футбол
ФК ЦСКА (Москва)
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Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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