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Сегодня, 19:52

Юрич стал главным тренером «Ромы»

Алина Савинова
Иван Юрич.
Фото ФК «Торино»
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«Рома» объявила о назначении хорвата Ивана Юрича на пост главного тренера команды.

Контракт с 49-летним специалистом рассчитан до 30 июня 2025 года.

Юрич сменил на этом посту Даниеле Де Росси, который был отправлен в отставку из-за неудовлетворительных результатов «Ромы» на старте сезона.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Италии римляне набрали 3 очка в 4 турах и расположились на 16-м месте в турнирной таблице.

Ранее Юрич работал в таких командах, как «Торино», «Эллас Верона», «Дженоа», «Кротоне», «Интер» и других.

Иван Юрич
Футбол
ФК Рома
Серия А

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