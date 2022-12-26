Юрий Семин дал совет Алексею Миранчуку

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин дал совет полузащитнику своему бывшему подопечному Алексею Миранчуку, который на данный момент выступает за «Торино».

«Знаешь, что я тебе скажу? Бей больше. Ты любишь раздавать, ты такой игрок. У тебя хороший, классный удар. Бери больше на себя, ты уже имеешь право», — заявил Семин в интервью на YouTube-канале Nobel.

27-летний Миранчук выступает за «Торино» на правах аренды из «Аталанты». У «быков» есть опция выкупа российского футболиста.

В текущем сезоне он сыграл девять матчей за итальянскую команду, забил два гола и отдал две результативные передачи.