Семин: «Смотрю все матчи Миранчука. Мне нравится, как Леша сейчас играет»

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин оценил игру Алексея Миранчука за «Торино» в сезоне-2022/23.

«Смотрю все матчи Миранчука. Мне нравится, как Леша сейчас играет. У него стало больше игрового времени, он его эффективно использует. Есть забитые голы, передачи. Правда, мне не понятно, почему в матче с «Эмполи» он вышел на замену. Предыдущая игра у него получилась прекрасной. Леша, наверное, был лучшим игроком. Его действия нравятся всем в Италии», — приводит слова Семина «КП-Спорт».

27-летний футболист перешел в «Аталанту» из «Локомотива» в 2020 году. На данный момент он выступает за «Торино» на правах годичной аренды с правом выкупа за 12 миллионов евро.

В текущем сезоне 27-летний хавбек сыграл за «быков» в 15 матчах, забил четыре гола и отдал три результативные передачи.