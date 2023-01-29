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Италия

Сегодня, 23:00

Семин: «Смотрю все матчи Миранчука. Мне нравится, как Леша сейчас играет»

Виталий Косик
Корреспондент
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Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин оценил игру Алексея Миранчука за «Торино» в сезоне-2022/23.

«Смотрю все матчи Миранчука. Мне нравится, как Леша сейчас играет. У него стало больше игрового времени, он его эффективно использует. Есть забитые голы, передачи. Правда, мне не понятно, почему в матче с «Эмполи» он вышел на замену. Предыдущая игра у него получилась прекрасной. Леша, наверное, был лучшим игроком. Его действия нравятся всем в Италии», — приводит слова Семина «КП-Спорт».

27-летний футболист перешел в «Аталанту» из «Локомотива» в 2020 году. На данный момент он выступает за «Торино» на правах годичной аренды с правом выкупа за 12 миллионов евро.

В текущем сезоне 27-летний хавбек сыграл за «быков» в 15 матчах, забил четыре гола и отдал три результативные передачи.

Источник: https://www.kp.ru/sports/futbol/mne-nravitsya-kak-lesha-sejchas-igraet-yurij-semin-oczenil-igru-miranchuka-za-torino/
Алексей Миранчук
Футбол
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Юрий Семин
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