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Италия

Сегодня, 17:52

Семин: «В «Торино» Миранчуку проще прогрессировать, чем в «Аталанте», потому что теперь у него есть игровое время»

Алина Савинова
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Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился мнением об игре российского полузащитника «Торино» Алексея Миранчука.

«Безусловно, в «Торино» Миранчуку проще прогрессировать, чем в «Аталанте», потому что теперь у него есть игровое время. Необходимые качества для роста у Леши есть, поэтому самое главное — чаще играть. В «Торино» Миранчук является одним из ключевых игроков — это большой показатель. Что касается будущего Леши, то это только ему решать, что и как делать дальше», — приводит «РБ Спорт» слова Семина.

Летом 2022 года Миранчук перешел из «Аталанты» в «Торино» на правах аренды с правом выкупа. В текущем сезоне он провел в чемпионате Италии 14 матчей, в которых забил 4 гола и сделал 2 голевые передачи.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/yurij-semin-v-torino-miranchuku-proshhe-progressirovat-chem-v-atalante/

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Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Stavka.tv
  • Odds.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • vprognoze.ru
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Алексей Миранчук
Футбол
ФК Аталанта
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Юрий Семин
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