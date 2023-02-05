Семин: «В «Торино» Миранчуку проще прогрессировать, чем в «Аталанте», потому что теперь у него есть игровое время»

Сегодня, 17:52
Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился мнением об игре российского полузащитника «Торино» Алексея Миранчука.
«Безусловно, в «Торино» Миранчуку проще прогрессировать, чем в «Аталанте», потому что теперь у него есть игровое время. Необходимые качества для роста у Леши есть, поэтому самое главное — чаще играть. В «Торино» Миранчук является одним из ключевых игроков — это большой показатель. Что касается будущего Леши, то это только ему решать, что и как делать дальше», — приводит «РБ Спорт» слова Семина.
Летом 2022 года Миранчук перешел из «Аталанты» в «Торино» на правах аренды с правом выкупа. В текущем сезоне он провел в чемпионате Италии 14 матчей, в которых забил 4 гола и сделал 2 голевые передачи.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования