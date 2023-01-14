Семин о Кварацхелии в матче с «Ювентусом»: «Хвича блистал! Невероятный результат»

Экс-главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал «СЭ» игру полузащитника «Наполи» Хвичи Кварацхелии в матче 18-го тура чемпионата Италии против «Ювентуса» (5:1).

Кварацхелия забил гол и сделал две результативных передачи в матче с туринской командой.

«Мне кажется, что это был один из лучших матчей в Европе на сегодняшний момент! Мы очень рады, что Хвича в этой игре блистал! Сделал передачи, забил гол. Невероятный результат. Футбол был очень интересным и красивым.

Должен ли «Наполи» становиться чемпионом? Сомнения всегда есть, но у команды есть большие шансы на титул с учетом того, как она играет сейчас. Они обыграли фактически конкурента, который до этого не проигрывал много матчей», — сказал Семин «СЭ».

«Наполи» лидирует в чемпионате Италии с 47 очками в 18 матчах. Команда проведет следующую игру 21 января на выезде против «Салернитаны».

Кварацхелия выступает за «Наполи» с июля 2022 года. На счету 21-летнего грузина 9 голов и 13 результативных передач в 20 играх за неаполитанцев во всех турнирах. Юрий Семин работал с футболистом в «Локомотиве» во второй половине сезона-2018/19.