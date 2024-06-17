Семин — о заявлении «Наполи»: «Советчиков чересчур много. Хвича должен выразить свое желание»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в разговоре с «СЭ» прокомментировал заявление «Наполи» по ситуации с полузащитником команды Хвичей Кварацхелией.

Ранее отец футболиста Бадри Кварацхелия и агент хавбека Мамука Джугели сообщили, что хотят, чтобы игрок сменил команду этим летом.

«В этом вопросе все должен решить сам игрок. Как Хвича чувствует, так ему и нужно действовать. Потому что советчиков чересчур много. Он должен выразить свое видение, желание, где остаться. Потому что ему играть в команде с тем или иным тренером. Думаю, Хвича примет правильное решение», — сказал Семин «СЭ».

Кварацхелия играет за «Наполи» с июля 2022 года. В сезоне-2023/24 23-летний грузин забил 11 голов и сделал 9 результативных передач в 45 матчах за команду во всех турнирах.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 80 миллионов евро. 1 июня издание L'Equipe сообщало, что игрок близок к переходу в «ПСЖ».