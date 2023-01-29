Семин: «Я бы назвал Миранчука ключевым футболистом «Торино»

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин оценил игру полузащитника Алексея Миранчука за «Торино».

В матче 20-го тура чемпионата Италии «быки» сыграли вничью с «Эмполи» (2:2). Российский хавбек вышел на замену при счете 2:0 в пользу соперника, оформил голевую передачу и поучаствовал во второй голевой атаке «Торино», сведя счет к ничейному.

«Я бы назвал Миранчука ключевым футболистом «Торино». Не знаю, сделает ли это тренер. В последнем матче Алексей вышел на замену и совершенно изменил игру. Свел матч к ничьей. «Торино» стал похож на команду. А без Миранчука «Торино» слабо выглядел. Ключевой он? Для меня — да. Как другим — не знаю», — приводит слова Семина «КП-Спорт».

В текущем сезоне 27-летний хавбек сыграл за «Торино» в 15 матчах, забил четыре гола и отдал три результативные передачи