Семин: «Сейчас у Миранчука все складывается хорошо. Непонятно, почему он не всегда играет в старте»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в разговоре с «СЭ» высказался об игре полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука в текущем сезоне.

«Миранчук использует хорошо все игровое время, которое ему дают. Другое дело, непонятно, почему он не всегда в стартовом составе. На мой взгляд, сейчас у него складывается все хорошо. Нужно держать этот уровень», — сказал Семин «СЭ».

Миранчук появился на поле на 63-й минуте матча 20-го тура с «Фрозиноне» (5:0) и не отметился результативными действиями. «Аталанта» набрала 33 очка и занимает пятое место в турнирной таблице серии А.

В этом сезоне 28-летний Миранчук сыграл в 16 матчах во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 5 голевых передач.