Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Серия A
Серия B
Кубок
Суперкубок
Видео
Главная
Футбол
Италия

Сегодня, 11:57

Семин: «Сейчас у Миранчука все складывается хорошо. Непонятно, почему он не всегда играет в старте»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в разговоре с «СЭ» высказался об игре полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука в текущем сезоне.

«Миранчук использует хорошо все игровое время, которое ему дают. Другое дело, непонятно, почему он не всегда в стартовом составе. На мой взгляд, сейчас у него складывается все хорошо. Нужно держать этот уровень», — сказал Семин «СЭ».

Миранчук появился на поле на 63-й минуте матча 20-го тура с «Фрозиноне» (5:0) и не отметился результативными действиями. «Аталанта» набрала 33 очка и занимает пятое место в турнирной таблице серии А.

В этом сезоне 28-летний Миранчук сыграл в 16 матчах во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 5 голевых передач.

Алексей Миранчук
ФК Аталанта
Юрий Семин
0
Читайте также
Большунов выиграл 14-ю гонку подряд на Кубке России
Мирра Андреева одержала дебютную победу на Australian Open
ВС РФ заняли позиции и взяли в плен боевиков ВСУ на купянском направлении
Режим ЧС ввели в Воронеже после атаки украинских БПЛА
«Ангарского маньяка» этапировали из Иркутска в Мордовию
В «Рустехдроне» сообщили о ковровых бомбардировках позиций ВСУ дронами «Инферно»
Популярное видео
«Ювентус» — «Фрозиноне»: видеообзор, 1/4 финала Кубка Италии
«Милан» — «Аталанта»: видеообзор матча, 1/4 финала Кубка Италии
«Лацио» — «Рома»: видеообзор матча, 1/4 финала Кубка Италии
«Милан» — «Лечче»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Италии
«Милан» — «Салернитана»: чемпионат Италии, видеообзор
«Ювентус» — «Сампдория»: чемпионат Италии, видеообзор
«Рома» — «Сассуоло»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Лечче» — «Торино»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Аталанта»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Специя» — «Интер»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Торино» — «Болонья»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Ювентус»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Лечче»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Фиорентина» — «Милан»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Лацио»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Торино»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Аталанта»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Болонья» — «Интер»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Эмполи» — «Наполи»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Торино» — «Кремонезе»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Специя» — «Ювентус»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Удинезе»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Монца» — «Милан»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Сассуоло» — «Наполи»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Сампдория» — «Интер»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Кремонезе»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Алексей Миранчук: «Аталанта» и будущее-2023
«Предстал в ленивой версии». В Италии критикуют Миранчука за матч с «Фрозиноне»
Журналист Франки считает, что пока рано говорить о прогрессе Миранчука
Миранчук — гроза «Милана». Заработал решающий пенальти и помог «Аталанте» выйти в полуфинал Кубка Италии
«Аталанта» победила «Милан» и вышла в полуфинал Кубка Италии, Миранчук заработал пенальти
Агент Миранчука заявил, что игрок не покинет «Аталанту» в зимнее трансферное окно
Агент Миранчука: «Алексей пользуется доверием тренера»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Мобильные приложения СЭ

«Рома» объявила об увольнении Моуринью с поста главного тренера

Де Росси может стать новым главным тренером «Ромы»