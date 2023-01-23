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Италия

Сегодня, 00:40

«Ювентус» сыграл вничью с «Аталантой» в первом матче после того, как с клуба сняли 15 очков в серии А

Иван Торопцев
Корреспондент
«Ювентус» — «Аталанта».
Фото Reuters
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«Ювентус» сыграл с «Аталантой» вничью на своем поле в матче 19-го тура чемпионата Италии — 3:3.

У хозяев забили Анхель Ди Мария, Аркадиуш Милик и Данилу. У гостей отличился Адемола Лукман, еще один мяч на счету Йоакима Мехле.

Игра с «Аталантой» стала для «Ювентуса» первой после того, как к клубу применили санкции за финансовые махинации. С туринского клуба сняли 15 очков в чемпионате Италии.

«Ювентус» занимает девятое место в турнирной таблице серии А с 23 очками, «Аталанта» идет на пятой строчке с 35 очками.

Логотип &laquo;Ювентуса&raquo;. «Ювентус» лишен 15 очков и отброшен на 10-е место серии А. За что?
Италия. Серия А. 19-й тур
22 янв, 22:45. Allianz Stadium (Турин)
Ювентус
3:3
Аталанта
Футбол
ФК Аталанта
ФК Ювентус
0
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