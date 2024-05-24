«Ювентус» близок к подписанию лучшего голкипера сезона в серии А Ди Грегорио

Голкипер «Монцы» Микеле Ди Грегорио может стать игроком «Ювентуса» в летнее трансферное окно, сообщает журналист Фабрицио Романо.

Согласно данным инсайдера, руководство туринской команды ведет переговоры по переходу 26-летнего итальянца. В данный момент стороны согласовывают финальные детали сделки, которая оценивается в 20 миллионов евро.

Ди Грегорио выступает за «Монцу» с осени 2020 года. Всего за команду он провел 144 матча, пропустил 160 голов и 53 раза отыграл на ноль. Его контракт рассчитан до лета 2027-го.

По итогам сезона-2023/24 Ди Грегорио признали лучшим голкипером серии А.