Эфир
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Италия. Новости
Новости
Серия A
Серия B
Кубок
Суперкубок
Видео
Главная
Футбол
Италия

Сегодня, 21:04

«Ювентус» близок к подписанию лучшего голкипера сезона в серии А Ди Грегорио

Владислав Корегин
Микеле Ди Грегорио.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

Голкипер «Монцы» Микеле Ди Грегорио может стать игроком «Ювентуса» в летнее трансферное окно, сообщает журналист Фабрицио Романо.

Согласно данным инсайдера, руководство туринской команды ведет переговоры по переходу 26-летнего итальянца. В данный момент стороны согласовывают финальные детали сделки, которая оценивается в 20 миллионов евро.

Ди Грегорио выступает за «Монцу» с осени 2020 года. Всего за команду он провел 144 матча, пропустил 160 голов и 53 раза отыграл на ноль. Его контракт рассчитан до лета 2027-го.

По итогам сезона-2023/24 Ди Грегорио признали лучшим голкипером серии А.

Футбол
ФК Монца
ФК Ювентус
Серия А
Обсудить
Читайте также
Бацарашкину лишили возможности выступить на Олимпиаде в Париже
Матвей Сафонов может стать сменщиком Доннаруммы в «ПСЖ»
Путин заявил, что легитимность Зеленского закончилась
«Задача только одна – Кубок Гагарина. Сколько лет подряд мы в финале играли?». Никита Нестеров – о Федорове, перезагрузке ЦСКА и земляках в плей-офф НХЛ
Источник рассказал версию жены Шамарина о причинах его ареста
Шольц назвал неприемлемой вечеринку с нацистскими лозунгами
Популярное видео
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
«Атлетико» — «Сельта»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 28-го тура 11 мая
«Гранада» — «Реал»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
«Алавес» — «Жирона»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 28-го тура 10 мая
«Аль-Охдуд» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 27-го тура 6 мая
РПЛ: видео голов 27-го тура 5 мая
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Лаутаро Мартинес стал лучшим игроком сезона в серии А