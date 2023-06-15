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Италия

Сегодня, 20:08

«Ювентус» должен сократить платежную ведомость на 130 миллионов евро из-за невыхода в ЛЧ

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Ювентусу» придется сократить платежную ведомость из-за невыхода в Лигу чемпионов.

По информации Goal, в связи с непопаданием в главный европейский турнира на следующий сезон туринскому клубу необходимо разгрузить зарплатную ведомость на 120-130 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» пересмотрит трансферную политику, сделав ставку на подписание молодых игроков.

В прошедшем сезоне серии А клуб занял 7-е место в турнирной таблице с учетом штрафа в размере 9 очков, который был применен из-за обвинений в финансовых махинациях.

Источник: Goal
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Ювентус
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