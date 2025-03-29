«Ювентус» и «Дженоа» сыграют в 30-м туре чемпионата Италии в субботу, 29 марта. Игру примет «Альянц Стэдиум» в Турине (Италия). Стартовый свисток — в 20.00 по московскому времени.

Матч в прямом эфире покажут на канале «Матч! Футбол 1» и сайте matchtv.ru (на платной основе). Эфир начнется в 19.55 мск, за 5 минут до стартового свистка.

Ключевые события и результат игры «Ювентус» — «Дженоа» изучайте в матч-центре сайта «СЭ».

Италия. Серия А. 30-й тур.

29 марта, 20:00. Allianz Stadium (Турин)

В чемпионате Италии-2024/25 «Ювентус» после 29 туров набрал 52 очка и перед игровым днем занимал пятое место в турнирной таблице. «Дженоа» с 35 очками шел 12-м.