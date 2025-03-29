Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Италия. Новости
Новости
Серия A
Серия B
Кубок
Суперкубок
Видео
Главная
Футбол
Италия

29 марта, 17:00

«Ювентус» — «Дженоа»: трансляция матча серии A онлайн

«Ювентус» и «Дженоа» сыграют в чемпионате Италии 29 марта
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Telegram Дзен

«Ювентус» и «Дженоа» сыграют в 30-м туре чемпионата Италии в субботу, 29 марта. Игру примет «Альянц Стэдиум» в Турине (Италия). Стартовый свисток — в 20.00 по московскому времени.

Матч в прямом эфире покажут на канале «Матч! Футбол 1» и сайте matchtv.ru (на платной основе). Эфир начнется в 19.55 мск, за 5 минут до стартового свистка.

Ключевые события и результат игры «Ювентус» — «Дженоа» изучайте в матч-центре сайта «СЭ».

Италия. Серия А. 30-й тур.
29 марта, 20:00. Allianz Stadium (Турин)
Ювентус
1:0
Дженоа

В чемпионате Италии-2024/25 «Ювентус» после 29 туров набрал 52 очка и перед игровым днем занимал пятое место в турнирной таблице. «Дженоа» с 35 очками шел 12-м.

ФК Дженоа
ФК Ювентус
Читайте также
12-летняя фигуристка обвинила тренера Медовикова в домогательствах
Дело Ивана Попова. За что бывшего генерала посадили на пять лет
Капитан «Автомобилиста» Голышев сдал положительный допинг-тест
Роспотребнадзор: в Подмосковье больной холерой контактировал с 321 человеком
Трамп вновь недоволен Зеленским из-за переговоров. Что пишут СМИ
Что происходит в «Спартаке» перед дерби с ЦСКА
Популярное видео
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Ростов»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Рубин»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Ахмат»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Пари НН»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Спартак»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Уфа»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 25-го тура 20 апреля
«Балтика» — «Сокол»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Алания»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Арсенал»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Тюмень»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 25-го тура 19 апреля
«Нефтехимик» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Чайка»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Лион»: Лига Европы, видеообзор
«Лацио» — «Буде-Глимт»: Лига Европы, видеообзор
«Атлетик» — «Рейнджерс»: Лига Европы, видеообзор
«Айнтрахт» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, видеообзор
«Челси» — «Легия»: Лига конференций, видеообзор
«Реал» — «Арсенал»: Лига чемпионов, видеообзор
«Интер» — «Бавария»: Лига чемпионов, видеообзор
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя