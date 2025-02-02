Дубль Коло Муани принес «Ювентусу» крупную победу над «Эмполи»

«Ювентус» дома победил «Эмполи» в матче 23-го тура итальянской серии А — 4:1.

Победу туринцам принес дубль Рандаля Коло Муани. Француз забил на 61-й и 64-й минутах. На счету форварда три гола в двух матчах после перехода на правах аренды из «ПСЖ». Еще по одному забитому мячу на счету Душана Влаховича (90-я минута) и Франсишку Консейсау (90+2-я).

Единственный гол гостей на 4-й минуте забил экс-защитник «Ювентуса» Маттиа Де Шильо. «Эмполи» доигрывал встречу вдесятером — на 84-й минуте вторую желтую карточку получил Юсеф Мале.

«Ювентус» (40 очков) поднялся на четвертое место в серии А. «Эмполи» (21) опустился на 17-ю позицию в турнирной таблице.