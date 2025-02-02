«Ювентус» встретится с «Эмполи» в 23-м туре чемпионата Италии по футболу в воскресенье, 2 февраля. Матч пройдет на арене «Альянц Стэдиум» в Турине (Италия). Стартовый свисток прозвучит в 14.30 по московскому времени.

Ключевые события противостояния «Ювентус» — «Эмполи» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию встречи в прямом эфире бесплатно покажут на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru, в ретрансляции федерального канала — платформы «Кинопоиск» и Okko по платной подписке.

По итогам 22-х туров серии А черно-белые набрали 37 очков и занимают пятое место в турнирной таблице. Клуб из Эмполи с 21 баллом идет на 16-й строчке чемпионата Италии.

Италия. Серия А. 23-й тур.

02 февр, 14:30. Allianz Stadium (Турин)

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