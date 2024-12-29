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Сегодня, 21:55

«Ювентус» не сумел удержать победу над «Фиорентиной»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Кефрен Тюрам.
Фото Reuters
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«Ювентус» на своем поле сыграл вничью с «Фиорентиной» в матче 18-го тура итальянской серии А — 2:2.

Дубль у туринцев оформил Кефрен Тюрам. Французский хавбек отличился на 20-й и 48-й минутах. Гости ответили голами Мойзе Кина (38-я минута) и Риккардо Соттиля (87-я).

Встречу ненадолго приостановили на первых минутах из-за расистких оскорблений в адрес форварда хозяев Душана Влаховича, ранее выступавшего за флорентийцев.

«Ювентус» (32 очка) остается на шестом месте в серии А. Команда Тиагу Мотты сыграла вничью в 11-й раз в текущем розыгрыше чемпионата Италии.

«Фиорентина» (32) опережает туринцев по дополнительным показателям и идет шестой в турнирной таблице.

Италия. Серия А. 18-й тур
29 дек, 20:00. Allianz Stadium (Турин)
Ювентус
2:2
Фиорентина

Источник: Таблица серии А
7
Футбол
ФК Фиорентина
ФК Ювентус
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